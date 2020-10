KXIP v SRH : हैदराबाद ने जीता टॉस, गेंदबाजी का फैसला

नई दिल्ली। सनराइजर्स हैदराबाद ( Sunrisers Hyderabad ) ने शनिवार को यहां दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ खेले जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग ( IPL ) के 13वें सीजन के 43वें मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। हैदराबाद 10 मैचों में चार जीत के साथ आठ अंक लेकर पांचवें नंबर पर है। वहीं, पंजाब छठे नंबर पर है। दोनों टीमें पिछली बार जब एक दूसरे से भिड़ी थी तो हैदराबाद ने पंजाब को 69 रनों से हराया था।

पंजाब ने इस मैदान पर सात में से चार मैच जीते हैं जबकि तीन हारे हैं। वहीं, हैदराबाद ने आठ में से पांच जीते हैं और तीन हारे हैं।

A look at the Playing XI for #KXIPvSRH #Dream11IPL pic.twitter.com/jfSxqhaQc5