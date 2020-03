Video: मलिंगा ने आंद्रे रसेल को डाली खतरनाक यॉर्कर, फड़फड़ा गई गिल्लियां

पल्लेकेले। श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने कुछ ही समय पहले वनडे क्रिकेट को अलविदा कहा था, ताकि वो टी20 क्रिकेट पर अधिक ध्यान दे सकें। मलिंगा ने टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था। मलिंगा अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज में लसिथ मलिंगा जबरदस्त फॉर्म में हैं।

पहले टी20 में मलिंगा ने डाली खतरनाक यॉर्कर

बुधवार को लसिथ मलिंगा ने विंडीज के खिलाफ पहले टी20 में खतरनाक बल्लेबाज आंद्रे रसेल का विकेट लिया था। मलिंगा को मैच में भले ही एक विकेट मिला था, लेकिन उनके इस विकेट की चर्चाएं अभी तक हो रही हैं। दरअसल, मलिंगा ने रसेल को एक खतरनाक यॉर्कर डालकर क्लीन बोल्ड किया था।

Malinga at his absolute best 💥#SLvWI pic.twitter.com/fvnRq54D4r