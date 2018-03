नई दिल्ली। महेंद्र सिंह धोनी ..एक ऐसा नाम जो पिच पर हो या बाइक पर, फैमिली के साथ हो या फैन्स के बीच खबर तो बनती ही है। इन दिनों अपने कैप्टन कूल कूछ ज्यादा ही कूल हो गए हैं। कभी बेटी जीवा के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं तो कभी शोरुम के उद्घाटन में जा रहे हैं। जी हां इंटरनेट पर धोनी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें वो खतरों के खिलाड़ी बनते हुए फैन्स के लिए कुछ भी करते नजर आ रहे हैं।

सेवेन स्टोर की लॉन्चिंग पर पहुंचे थे धोनी

दरअसल वायरल वीडियो के मुताबित धोनी बैंगलोर में 'सेवेन' के नए स्टोर की लॉन्चिंग पर पहुंचे थे। धोनी के पहुंचने से पहले ही उनके फैन्स को इसकी खबर मिल गई। किसी तरह धोनी सेवेन के स्टोर में पहुंच तो गए लेकिन बाहर हजारो की भीड़ जमा हो गई। पुलिस से संभालना मुश्किल हो रहा था। ज्यादातर लोग धोनी के साथ सेल्फी लेना चाहते थे। ये बात हर सेलिब्रिटी की तरह धोनी भी समझ गए।

फैन्स के लिए धोनी ने ये सब भी किया

धोनी जिस स्टोर में थे वहां जगह कम थी, बाहर खड़े लोगों का अंदर आना मुमकिन ही नहीं था और ना ही धोनी का बाहर जाकर सेल्फी लेना इतना आसान था। अब धोनी ने अपने कैप्टन वाला दिमाग इस्तेमाल किया और वो कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। धोनी ने स्टोर का सबसे हाई प्वाइंट खोजा और कूदते फानते उसपर चढ़ गए। स्टोर पर लगी कांच से जब फैन्स के अपने चहेते क्रिकेटर को देखा तो धोनी-धोनी चिल्लाने लगे। धोनी ने भी पॉकेट से मोबाइल निकाला और सबके साथ ग्रुप सेल्फी खींच ली।

नीचे देखिए वो वीडियो

