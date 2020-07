वेस्टइंडीज सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज Stuart Broad दहाड़े, बताया अपना अगला शिकार

मैनचेस्टर : वेस्टइंडीज (West Indies Cricket Team) के खिलाफ पहले टेस्ट में अंतिम एकादश में शामिल न किए जाने पर इंग्लैंड (England Cricket Team) के अनुभवी तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) अपना आक्रोश छिपा नहीं पाए थे, उन्होंने चयन समिति (Selection Committee) पर ही सवाल उठा दिए थे। हालांकि इसका खामियाजा भी इंग्लैंड को भुगतना पड़ा था। वह वेस्टइंडीज के 20 विकेट नहीं निकाल पाई थी और उसे हार झेलनी पड़ी थी। दूसरे टेस्ट में टीम मैनेजमेंट (Team Management) ने यह गलती सुधार ली थी और उन्हें अंतिम एकादश में मौका दिया था। इस मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों पारी मिलाकर छह विकेट लिए और इंग्लैंड 113 रन से जीता। इसके बाद तीसरे तथा निर्णायक टेस्ट में पहले तो नवें नंबर पर उतर कर विस्फोटक 62 रन की पारी खेलकर इंग्लैंड को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया और उसके बाद दोनों पारी मिलाकर 10 विकेट लिए और विंडीज की बल्लेबाजी की खटिया खड़ी कर दी। इस कारण इंग्लैंड सीरीज 2-1 से जीतने में सफल रहा। अब उन्होंने कहा है कि वह खुद को तरोताजा रखे हुए हैं और उनकी नजर अब पाकिस्तान के खिलाफ (England vs Pakistan Test Series) टेस्ट सीरीज पर है।

500 टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे तेज गेंदबाज बने Stuart Broad, ओवरऑल सातवें स्थान पर

2013 के बाद पहली बार एक टेस्ट में लिया 10 विकेट

34 साल के ब्रॉड 500 टेस्ट विकेट लेने वाले इंग्लैंड के दूसरे और चौथे तेज गेंदबाज हैं, जबकि ओवरऑल वह सातवें गेंदबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तीसरे टेस्ट की पहली पारी में जब छह विकेट लिए तो उन्होंने ऐसा 18वीं बार किया था। वह इंग्लैंड के चौथे गेंदबाज हैं, जिसने 18 या इससे ज्यादा बार एक पारी में 10 विकेट लिया है। दूसरी पारी में जब चा विकेट अपने नाम किए तो दोनों पारियों को मिलाकर उनके खाते में एक टेस्ट में 10 विकेट हो गए। इससे पहले ऐसा उन्होंने सात साल पहले 2013 में किया था। उनके इस प्रदर्शन के कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच (Player of the match) और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट (Player of the tournament) चुना गया।

पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को उत्सुक

ब्रॉड ने मैच के बाद कहा कि उन्होंने अपने लिए कभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। वह बहुत पहले से ऐसा महसूस करते रहे हैं और इससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। ब्रॉड ने कहा कि वह अब भी खुद को काफी ताजा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कामयाबी का राज बताते हुए कहा कि इसके पीछे बस थोड़ी तकनीक रूप से मेहनत है। इसी कारण वह लय में बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब वह पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को लेकर काफी उत्सुक हैं।

David Warner ने क्रिकेटीय भविष्य पर विचार करने के दिए संकेत, जानें क्या है कारण

बोले, टीम में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है

ब्रॉड ने कहा कि इस समय उनकी टीम में काफी अच्छे तेज गेंदबाज आ गए हैं। इसलिए टीम में प्रतिस्पर्धा कड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों (इंग्लैंड के हालात में) में वास्तव में गेंदबाजी आक्रमण काफी मजबूत है। इसके साथ ही टीम के युवा तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स (Chris Voaks) की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वह जब से टीम में आए हैं, तब से शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं।