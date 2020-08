Hardik Pandya ने कहा- Happy Birthday Lasith Malinga, हैट्रिक के बादशाह IPL के भी हैं सबसे कामयाब गेंदबाज

नई दिल्ली : श्रीलंका के गेंदबाज लसिथ मलिंगा (Lasith Malinga) न सिर्फ अपने अनोखे अंदाज की वजह से चर्चा में रहते हैं, बल्कि वह सीमित ओवरों के क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड उन्हें सर्वकालिक महान खिलाड़ी बनाता है। बेहद गरीब परिवार में जन्मे मलिंगा ने अपने देश की ओर से खेलते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कारनामे किए हैं, जो और कोई नहीं कर पाया। वह दुनिया के एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं, जिसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक की हैट्रिक ली है। वहीं मलिंगा तो इससे भी आगे पांच बार हैट्रिक ले चुके हैं और एक बार चार गेंद पर चार विकेट। वह भी विश्व कप में। चार गेंद पर चार विकेट लेने का कारनामा भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आज तक कोई नहीं कर सका है।

आईपीएल टीममेट हार्दिक पांड्या ने दी बधाई, दोनों इस बार भी दिखेंगे साथ

28 अगस्त 1983 को जन्मे लसिथ मलिंगा आज अपना 37वां जन्मदिन (Happy Birthday Lasith Malinga) मना रहे हैं। इस मौके पर चार बार के आईपीएल चैम्पियन टीम के उनके साथी हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है और उनके साथ आईपीएल के दौरान मे बेहतरीन पलों को ट्विटर पर शेयर किया है। ये दोनों इंडियन प्रीमियर लीग में एक साथ मुंबई इंडियंस की टीम से खेलते हैं और इस बार भी दोनों साथ दिखेंगे। बता दें कि लसिथ मलिंगा का आईपीएल में भी शानदार रिकॉर्ड है। उन्होंने 122 आईपीएल टी-20 मैचों में सर्वाधिक 170 विकेट लिए हैं। आईपीएल इतिहास के वह अभी तक सबसे कामयाब गेंदबाज हैं और अपनी टीम को चार बार विजेता बनाने में अहम योगदान दिया है। लसिथ मलिंगा को बधाई देने वालों में सिर्फ हार्दिक पांड्या ही नहीं हैं। उन्हें कई दिग्गजों ने बधाइयां दी है और उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार बधाई संदेश मिल रहे हैं।

Mali ❤️ Happy birthday legend 🤗 Let's get to work soon 🔥 pic.twitter.com/lNZzaXdGaE