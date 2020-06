प्रशंसक ने Mohammad Amir को किया ट्रॉल तो भड़की पत्नी, जलन से बचने की दी सलाह

नई दिल्ली : पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर (Mohammad Amir) ने जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था, तब उन्हें बेहद प्रतिभाशाली क्रिकेटर बताया गया था और पाकिस्तान में इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को वसीम अकरम (Wasim Akram) का उत्तराधिकारी माना जाने लगा था। उनकी गेंदबाजी से कई बड़े बल्लेबाज डरने लगे थे। हालांकि इसके बाद वह मैच फिक्सिंग (Match Fixing) में फंस कर पांच साल के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए। इसके बाद उन्होंने क्रिकेट में वापसी की। हालांकि उनमें पहले जैसी धार नहीं दिखी, इसके बावजूद क्रिकेट दिग्गज उन्हें अब भी शानदार गेंदबाज मानते हैं। स्टीव स्मिथ (Steve Smith), विराट कोहली (Virat Kohli) जैसे बल्लेबाजों ने तो उनकी खुलकर तारीफ की। इसके बावजूद कोई न कोई क्रिकेट लवर उन्हें मैच फिक्सिंग कांड के लिए ट्रोल करता रहता है। एक प्रशंसक ने फिर उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की तो इस बार उनकी पत्नी नरजिस आमिर (Narjis Amir) ने करारा जवाब दिया।

स्टीव स्मिथ ने बताया आमिर को मुश्किल गेंदबाज

लाइव चैट के दौरान एक प्रशंसक ने स्टीव स्मिथ से पूछा कि उनके मुताबिक वह कौन-सा तेज गेंदबाज है, जिसने उन्हें सबसे ज्यादा परेशान किया है। इस सवाल के जवाब में स्मिथ ने बाएं हाथ के पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर का नाम लिया। आमिर की यह तारीफ एक पाकिस्तानी प्रशंसक को पसंद नहीं आई और उन्होंने स्टीव स्मिथ के इस जवाब को ट्विटर पर शेयर कर लिखा कि वह आमिर को पसंद नहीं करते। किसी के कहने से वह महान नहीं हो जाएंगे। वह सबसे भ्रष्ट और बुरे दिल का इंसान है।

5 छक्कों ने Yuvraj Singh को किया 15 दिन तक परेशान, नींद उड़ गई थी, 13 साल बाद किया खुलासा

आमिर की पत्नी ने दिया करारा जवाब

मोहम्मद आमिर को ट्रोल करना उनकी पत्नी नरजिस खान (Narjis khan) को पसंद नहीं आया और प्रशंसक को करारा जवाब देते हुए कहा कि आमिर को पसंद न करने वालों के कुछ कहने से वह बुरे नहीं हो जाएंगे। यह दिखाता है कि आप के अंदर किस कदर जलन है और जलन किसी को कभी कहीं नहीं पहुंचाती। अल्लाह आपको इससे छुटकारा दे।

Yes aur kisi hater ki opinions se wo kharab nhi hojaye ge. It just shows level of jealousy and honestly jealousy takes no body no where may Allah give u guys SHIFA , https://t.co/0EMVqdAdK2