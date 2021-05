भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सोशल मीडिया पर हाल ही पुरानी यादें शेयर की। उनकी पोस्ट को फैंस के बीच काफी पसंद किया जा रहा है। दरअसल, अजहरुद्दीन ने ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है। इसमें वे टीम इंडिया की रेट्रो जर्सी में नजर आ रहे हैं। साथ ही उनके हाथ में एक क्रिकेट बैट भी नजर आ रहा है। यह बैट अजहरुद्दीन के लिए बहुत ही खास है। पोस्ट में उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया यह बैट उनके लिए खास क्यों हैं। साथ ही उन्होंने कुछ पुरानी यादें भी शेयर की, जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था।

दादा ने पसंद किया था बल्ला

अजहरुद्दीन की इस पोस्ट ने फैंस को 1992 के विश्व कप की याद दिला दी। अजहर ने तस्वीर के साथ कैप्शन में बताया कि उनके हाथ में जो बैट है, वह उनके दादा ने पसंद किया था। अजहरुद्दीन ने तस्वीर के साथ कैप्शन में बताया कि इस बल्ले से उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 84-85 में अपने शुरुआती तीन टेस्ट मैचों में लगातार तीन शतक लगाए थे। साथ ही उन्होंने बताया कि उस सीजन उन्होंने इस बल्ले से 800 से अधिक रन बनाए थे, यह बल्ला उनके दादा ने चुना था।

With this bat, I made a world record of three consecutive hundreds in my first three tests against England in 84-85.

In a season I scored more than 800 runs with this very bat, chosen by my grandfather. #FondMemories pic.twitter.com/ci8dkc5tzz