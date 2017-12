पाकिस्तानी खिलाड़ी ने द्रविड़ के साथ शेयर की फोटो, फिर जो हुआ उस पर विश्वास नहीं करेंगे आप

नई दिल्ली। पाकिस्तान के लोग आए दिन कोई न कोई बवाल करते ही रहते हैं। और इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि ऐसा सिर्फ वहां के आम लोगों के ही नहीं बल्कि सेना और सरकार के भी यही हालात हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान के सभी लोग एक जैसे ही होते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में भी नेक दिल और अच्छे इंसानों की कोई कमी नहीं हैं। इसका एक नया उदाहरण हाल ही में देखने को मिला।

दरअसल पाकिस्तान के बल्लेबाज़ और टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने 28 दिसंबर को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट की थी। फोटो में उनके साथ विश्व के सबसे महान बल्लेबाज़ों में से एक भारत के राहुल द्रविड़ भी थे। हफीज़ ने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि, ''उस शख्स से मिला जिसे क्रिकेट में दीवार के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट से जुड़ी किसी भी बात या मदद के लिए वो हमेशा एक महान व्यक्ति के रूप में आगे आते हैं। मैदान में उनके साथ खेलकर मैं सम्मानित महसूस करता हूं। आपके साथ सभी मुलाकात बहुत शानदार होती है, ईश्वर आपको खुश रखें।''

हफीज़ की ये बातें तो काफी अच्छी थी हीं, लेकिन इसके बाद लोगों का जो रिएक्शन था वो और भी शानदार था। शुरुआत में तो हमें भी ऐसा ही लगा कि अब तो हफीज़ इस पोस्ट के बाद पाकिस्तान के लोगों द्वारा बुरी तरह से ट्रोल होंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, भारत के साथ ही पाकिस्तान के लोगों ने भी इस फोटो पर जमकर लाइक्स दिए और दोनों की खूब तारीफ की। लेकिन फिर भी इक्के-दुक्के ऐसे मिल ही गए जिन्होंने हफीज़ की खिंचाई कर दी। लेकिन पाकिस्तान की ओर से ऐसी प्रतिक्रियाएं किसी चमत्कार से कम नहीं हैं।

Mo Hussain @Mohamme33006405 ने लिखा-

Absolute legend of the game, not many bowlers could get through his impeccable defence.

Atif Subhani‏ @AtifSubhani ने लिखा-

What a player he was. Miss the legend.

Aqib Mansoor @AqibMansoor5 ने लिखा-

Hafeez bhai take some batting tips from him