कैफ ने क्रिसमस क्या मना लिया, लोगों ने उनके धर्म पर ही उंगली उठा दी

नई दिल्ली। इस खबर को लिखते हुए मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। सोशल मीडिया पर मैं भी थोड़ा वक्त गुज़ारता हूं, लिहाज़ा मुझे टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी और विश्व के सबसे बेहतरीन फील्डरों में से एक मोहम्मद कैफ का एक पोस्ट दिखा। कैफ ने फेसबुक पर परिवार के साथ क्रिसमस मनाते हुए एक फोटो शेयर की थी। फोटो में कैफ के साथ उनकी वाइफ पूजा और दोनों बच्चे भी हैं। कैफ अपने पूरे परिवार के साथ एक क्रिसमस ट्री के पास बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। फोटो में कैफ ने खुद सैंटा की टोपी पहनी हुई है।

लेकिन जब मैं फोटो देखकर नीचे की ओर स्क्रीन स्क्रोल करने लगा तो अचानक मेरी नज़र एक कमेंट पर पड़ी। उस कमेंट में एक शख्स कैफ को इस्लाम का पालन करने की नसीहत दे रहा था। लेकिन मेरे होश उस वक्त उड़ गए, जब एक-दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोग कैफ को इस्लाम के तौर-तरीके सिखाने में लगे हुए थे। ऐसे लोगों के कमेंट्स देखकर मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं भारत में नहीं बल्कि इराक में हूं और कैफ भी एक इराकी हैं। जिन्हें क्रिसमस की फोटो अपलोड करने पर कुछ बेवड़े उन्हें धर्म का पालन करने की नसीहत दे रहे थे।

मैं उन लोगों के नाम तो नहीं बता सकता लेकिन हां इतना ज़रूर कर सकता हूं कि उन लोगों के कमेंट यहां लिख सकता हूं। और बाकि का आप सब कुछ मोहम्मद कैफ के फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं।

1. This is very bad, Islam me ye allowed nahi hai, Tum aadhe muslim ho bro bad bad

2. You are no the wrong way kaif bhai lt, not allow in lslam

3. I think kaif become Christian.... Shame

4. Daulat aur shorat me itna mat bhulo ke hum ek musalman hain aur sab se badi bat ye ke hum kis nabiye Kainat ki ummat hain ye sab kuch nahi chalega gayamat ke din

5. Allah ko Kya muh dikhaoge Kaif Bhai? Beshumar laanat tumpe