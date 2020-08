Eoin Morgan ने रचा इतिहास, MS Dhoni के बड़े रिकॉर्ड पर किया कब्जा

नई दिल्ली : इंग्लैंड क्रिकेट टीम (England Cricket Team) के सीमित ओवरों के कप्तान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) ने आयरलैंड के खिलाफ (ENG vs IRE) खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। इस मैच में उन्होंने अपना एकदिवसीय करियर का 13वां शतक लगाया और इसके साथ ही एकदिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने के मामले में वह पूर्व सलामी बल्लेबाज माइकल ट्रेस्कोथिक (Michael Trescothick) को पीछे कर अकेले दूसरे स्थान पर आ गए। इससे पहले वह संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर थे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। बतौर कप्तान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। मॉर्गन इसे टीम इंडिया (Team India) के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) को पछाड़कर यह उपलब्धि अपने नाम की।

इयोन मोर्गन ने रचा इतिहास

आयरलैंड (Ireland Cricket Team) के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में मोर्गन ने 84 गेंद पर 106 रन की पारी खेली। अपनी इस शतकीय पारी के दौरान उन्होंने 15 चौके और चार छक्के लगाए। इस पारी में उन्होंने जैसे ही तीसरा सिक्स लगाया, बतौर कप्तान सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह उनका बतौर कप्तान 212वां सिक्स था, जबकि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान धोनी (Mahendra Singh Dhoni) ने कप्तान रहते हुए 211 छक्के लगाए हैं। पारी समाप्ति तक मोर्गन ने अपने छक्कों की संख्या 213 पहुंचा दी। इस मामले में समकालीन कप्तानों में से कोई भी खिलाड़ी उनके आसपास भी नहीं है।

सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 5 कप्तान

इयोन मोर्गन : 213

महेंद्र सिंह धोनी : 211

रिकी पोंटिंग : 171

ब्रैंडन मैक्कुलम : 170

एबी डिविलियर्स : 135

शतक के मामले में सिर्फ जो रूट से हैं पीछे

शतकों के मामले में माइकल ट्रेस्कोथिक को पीछे छोड़ने बाद अब इयोन मोर्गन की नजर टेस्ट कप्तान जो रूट (Joe Root) पर है। फिलहाल एकदिवसीय क्रिकेट में इंग्लैंड की ओर से रूट ने ही सबसे ज्यादा 16 शतक लगाए हैं। आइए नजर डालते हैं इंग्लैंड की ओर से एकदिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों पर -

जो रूट : 16

इयोन मोर्गन : 13

माइकल ट्रेस्कोथिक : 12

केविन पीटरसन : 9

जॉनी बेयरस्टो : 9

जोस बटलर : 9

जेसन रॉय : 9

What a shot from Morgan to reach his 14th ODI ton 😍 #ENGvIREpic.twitter.com/reHtqBxirX