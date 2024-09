IND vs BAN Test Series 2024: इन 5 भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश के नाक में हमेशा किया है दम, चटका दिए हैं इतने विकेट

IND vs BAN, Most Wickets in Test Cricket: 19 सितंबर से शुरू होने वाली भारत-बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में भारत के इस गेंदबाज पर सबकी नजर रहेगी, जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले एक्टिव गेंदबाज हैं।