जडेजा के 'हवाई' कैच पर वायरल हो रहा है धोनी का 7 साल पुराना ट्वीट, कही थी बड़ी बात

नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ( Ravindra Jadeja ) ने एक शानदार कैच पकड़ा। जडेजा के इस कैच को सदी का सबसे बेहतरीन कैच बताया जा रहा है। वैसे कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि जडेजा ने हवा में कई फीट उपर उछलकर एक हाथ से उस कैच को लपक लिया। जडेजा के इस कैच की कई दिग्गज तारीफ कर रहे हैं।

धोनी ने जडेजा के लिए कही थी ये बात

जडेजा के इस लाजवाब कैच के मौके पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें धोनी ने जडेजा की तारीफ में जो शब्द कहे थे वो आज सच हो गए हैं। धोनी का ये ट्वीट 7 साल पुराना है। दरअसल, 2013 में धोनी ने ट्वीट कर कहा था, 'सर जडेजा कैच लेने के लिए दौड़ते नहीं हैं, बल्कि बॉल उन्हें खोज लेती है और उनके हाथों में गिर जाती है।' धोनी की ये बात जडेजा के आज वाले कैच पर सटीक बैठती है।

कुछ ऐसा था जडेजा का लाजवाब कैच

रवींद्र जडेजा ने मैच के दूसरे दिन 72वें ओवर की आखिरी गेंद पर नील वैगनर का कैच स्कावयर लेग पर पकड़ा था। मोहम्मद शमी इस को डाल रहे थे। जडेजा ने हवा में उछलकर एक हाथ से उस कैच को पकड़ा।

