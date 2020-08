दुनिया के अनोखे और इकलौते कप्तान हैं MS Dhoni, ICC ने भी बधाई

दुबई : महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) का करियर शानदार रहा है। वह दुनिया के इकलौते ऐसे कप्तान हैं, जिनके खाते में तीनों आईसीसी ट्रॉफी (ICC Trophy) है। उन्होंने 2007 में टी-20 विश्व कप (T20 World Cup 2007), 2011 में वनडे विश्व कप (ODI World Cup 2011) और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy 2013) जीती थी। उनकी इस उपलब्धि समेत उनके शानदार करियर के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने उन्हें बधाई दी है। 39 साल के धोनी ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वह 2014 में पहले ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे।

धोनी सर्वकालिक महान खिलाड़ी : आईसीसी

आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी ने महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करते हुए कहा कि वह सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक हैं। वानखेड़े स्टेडियम में 2011 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लगाए गए विजयी शॉट की छवि दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के जेहन में बसी हुई है। साहनी ने कहा कि धोनी ने पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया है और उनकी कमी खलेगी। इसके आगे उन्होंने कहा कि आईसीसी की ओर से वह उनके शानदार क्रिकेट करियर के लिए बधाई और भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं।

