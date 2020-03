चेन्नई से रांची लौटे धोनी ने बैडमिंटन में बहाया पसीना, रेड लाइट पर फैंस के साथ क्लिक कराई सेल्फी

रांची। कोरोना वायरस ( CoronaVirus ) की वजह से आईपीएल ( IPL ) को 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इतना ही नहीं कोरोना की दहशत से सभी आठों टीमों के ट्रेनिंग कैंप भी फिलहाल के लिए रद्द हो गए हैं और खिलाड़ी अपने-अपने घरों की तरफ रूख कर रहे हैं।

IPL 2020: सभी टीमों ने रद्द किए ट्रेनिंग कैंप, अपने-अपने घर लौट रहे हैं खिलाड़ी

बैडमिंटन खेल फिटनेस बरकरार रख रहे हैं धोनी

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी ट्रेनिंग कैंप रद्द होने के बाद चेन्नई से रांची लौट आए हैं। रांची में धोनी क्रिकेट तो नहीं खेल रहे, लेकिन उन्होंने टेनिस और बैडमिंटन में जरूर पसीना बहाया। आपको बता दें कि धोनी ने जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू भी नहीं किया था, तभी से वो टेनिस और बैडमिंटन खेलते हैं। इसीलिए आईपीएल के स्थगित होने के बाद धोनी अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए टेनिस और बैडमिंटन खेलते हैं। धोनी ने सोमवार को रांची के स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में बैडमिंटन में पसीना बहाया। धोनी के बैडमिंटन खेलते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

No day off for fitness freak MS Dhoni, as he resumes badminton session in Ranchi.😇🔥 #FitnessFreak #MSDhoni #Dhoni pic.twitter.com/z1ZDVHRkCa