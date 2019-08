टीम इंडिया के पूर्व कप्तान धोनी की राजनीति में एंट्री ?, कुछ ऐसे दिखे धोनी!

नई दिल्ली। भारतीय टीम ( Team India ) के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ( Mahendra Singh Dhoni ) का सोशल मीडिया पर कुर्ता-टोपी पहनकर राजनेताओं की तरह हाथ जोड़ते हुए फोटो वायरल हो रहा है। धोनी की इस फोटो को देखकर एक नजर में लग रहा है कि शायद वो किसी पार्टी को ज्वॉइन करने वाले हैं।

विज्ञापन में धोनी ने नेता का किरदार निभाया

जम्मू-कश्मीर में आर्मी की ट्रेनिंग से वापस लौटे महेंद्र सिंह धोनी सच में नेता नहीं बने हैं, बल्कि मुंबई में एक विज्ञापन की शूटिंग में उन्होंने एक नेता का किरदार निभाया है। सोशल मीडिया पर धोनी के समर्थक उनकी इस फोटो को खूब पसंद कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार धोनी के राजनीति में जाने को लेकर बातें हो चुकी हैं।

Jaha Janta, Waha hum 🤣😂@msdhoni donning new avatar for a shoot in Mumbai!❤#MSDhoni #Dhoni #ShootDiary pic.twitter.com/VMv0CPOO4d