हार्दिक पांड्या की वापसी से नाराज़ हैं MI के खिलाड़ी, किसी ने अब तक नहीं किया स्वागत

हार्दिक को मुंबई के कप्तान बनाए जाने के एलान के बाद से आईपीएल में कई तरह की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा है कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाए जाने और हार्दिक को नए कप्तान बनाए जाने से मुंबई के खिलाड़ी खुश नहीं हैं।

Mumbai Indian players did not welcome Hardik Pandya: भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचईजी गुजरात टाइटंस (GT) के साथ दो सीजन बिताने के बाद मुंबई इंडियन (MI) में वापसी की है। 2015 में मुंबई की तरफ से ही अपने आईपीएल करियर की शुरुआत करने वाले पांड्या को रोहित शर्मा की जगह अब मुंबई का परमानेंट कप्तान बना दिया गया है। रोहित को कप्तानी से हटाये जाने से फैंस के साथ- साथ टीम के खिलाड़ियों को भी झटका लगा है। शायद यही वजह से है कि किसी भी सीनियर खिलाड़ी ने हार्दिक की वापसी को लेकर कोई बयान या ट्वीट नहीं किया हैं।