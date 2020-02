न्यूजीलैंड दौरे से काफी खुश हैं बुमराह, कहा- छोटे मैदानों पर गेंदबाजी करना सीखा

- जसप्रीत बुमराह ( Jasprit Bumrah ) रविवार को पांचवें टी-20 मुकाबले में 'मैन ऑफ द मैच' ( Man of the match ) चुने गए

माउंट माउंगानुई। न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को पांचवें टी-20 मुकाबले में 'मैन ऑफ द मैच' ( Man of the match ) चुने गए भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ( Jasprit Bumrah ) ने अपने इस दौरे का अनुभव साझा किया। बुमराह ने कहा है कि उन्होंने मौजूदा दौरे से काफी कुछ सीखा है। रविवार को खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में बुमराह ने मात्र 12 रन देकर तीन विकेट झटके थे। बता दें कि भारत ने पांच मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) को 5-0 से हराया।

किसी के भी पाले में जा सकता था मैच

मैच के बाद बुमराह ने कहा, 'अच्छा महसूस कर रहा हूं। यह मैच एक समय पर किसी के भी पाले में जा सकता था लेकिन हमें यकीन था कि हम एक या दो ओवर अच्छा निकालने के बाद इस पर अपनी पकड़ बना सकते हैं।' बुमराह ने अपनी रणनीति बताते हुए यह भी कहा कि हवा काफी तेज थी और मैं हवा की मदद लेने का प्रयास कर रहा था।'

छोटे मैदानों पर कैसी गेंदबाजी करनी है सीखा: बुमराह

बुमराह ने आगे कहा, 'यहां मैंने काफी कुछ सीखा है। छोटे मैदानों पर कैसी गेंदबाजी करनी है, यह मेरे लिए नया था। शानदार परिणाम रहा।' गौरतलब है कि चोट से वापसी के बाद बुमराह के लिए अच्छा वक्त नहीं चल रहा था। वह छह टी-20 मैचों में चार विकेट ले सके थे लेकिन अब लगता है कि वह लय पकड़ चुके हैं।