नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के दौरे पर गई इंग्लैंड की टीम को जारी वनडे सीरीज में एक और शिकस्त खानी पड़ी। ओवल के मैदान पर खेला गया यह मैच बल्लेबाजों के लिए ऐशगाह जबकि गेंदबाजों के लिए क्रबगाह साबित हुआ। मैच में कुल तीन शतक और एक अर्धशतक बने। साथ ही दो बल्लेबाजों ने 40 प्लस स्कोर की पारी भी खेली। रॉस टेलर के नाबाद 181 रनों की पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने इस मैच को तीन गेंद शेष रहते पांच विकेट के अंतर से जीत लिया। इस जीत के साथ ही सीरीज अब 2-2 की बराबरी पर आ गया है। सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच 10 मार्च को खेला जाएगा।

पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेहमान टीम -

मैच का टॉस कीवी कप्तान केन विलियमसन ने जीता। जिसके बाद उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत धमाकेदार रही। सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय और जॉन बेयस्टो ने पहले विकेट के लिए पहले दस ओवर में 70 से ज्यादा रन बनाए। कीवी टीम को पहली सफलता ईश सोढ़ी ने 11 ओवर में दिलाई। जेसन रॉय 41 गेंदों पर 42 रन बनाकर आउट हुए।

जो रूट और बेयस्टो का शतक -

इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे जो रूट ने बेयस्टो का शानदार साथ निभाया। इस दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 190 रनों की साझेदारी हुई। इस बीच जॉन बेयस्टो ने अपना शतक पूरा किया। मुनरो ने 38 ओवर में बेयस्टो (138) को आउट कर टीम को दूसरी सफलता दिलाई। इसके बाद अंग्रेज टीम की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। टीम ने 46 रनों के अंदर अपने सात महत्वपूर्ण विकेट गंवाए। इसी बीच जो रूट ने भी अपना शतक पूरा किया।

अंत में टॉम की तेज बल्लेबाजी -

पारी के आखिरी ओवर में इंग्लिस गेंदबाज टॉम कुरान ने 10 गेंदों पर 22 रनों की तेजतर्रार पारी खेली। जिसके दम पर इंग्लैंड की टीम निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान 335 रनों का स्कोर बनाने में सफल हई। कीवी टीम की ओर से भारतीय मूल के गेंदबाज ईश सोढ़ी ने चार बल्लेबाजों को आउट करने में कामयाबी हासिल की।

Fantastic batting today from @RossLTaylor! He's broken @Martyguptill's monopoly of New Zealand's highest ODI scores! #NZvENG #howzstat pic.twitter.com/i0jbBmeDmp