बैडमिंटन के 'डॉन' Lin Dan ने लिया संन्यास, पूरा कर चुके हैं सुपर ग्रैंड स्लैम

नई दिल्ली : चीन के सुपर स्टार और बैडमिंटन के डॉन लिन डैन (Lin Dan) ने अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कह दिया। दो बार के ओलंपिक खिताबधारी (Olympic Badminton Champion) और पांच बार के विश्व चैम्पियन (World Badminton Champion) शटलर ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी। चीनी बैडमिंटन एसोसिएशन के मुताबिक लिन डैन ने कुछ दिन पहले आधिकारिक संन्यास का आवेदन जमा किया है।

संन्यास की घोषणा करते हुए भावुक हुए लिन डैन

चीन के सोशल मीडिया वीबो पर लिन डैन ने चीनी भाषा में अपने संन्यास की घोषणा की। वह अपने संन्यास की घोषणा करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने लिखा, '2000 से 2020 तक। 20 साल बाद उन्हें अपनी राष्ट्रीय टीम को अलविदा कहना पड़ रहा है। इस बारे में बात करना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है।

Chinese badminton great Lin Dan announced retirement on social media today by ending 20-year glorious national team career. "From 2000 to 2020, after 20 years, I have to say goodbye to the national team. It's very difficult to speak it out," the 2 time Olympic gold medalist said. pic.twitter.com/b5T4Zk9xDz