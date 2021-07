ओलंपिक खेल : भारत से एथलीटों का पहला जत्था टोक्यो पहुंचा

नई दिल्ली। भारत से एथलीटों का पहला जत्था रविवार को टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए जापान की राजधानी पहुंच गया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 88 सदस्यीय दल को गर्मजोशी के साथ विदा किया था। दीपिका कुमारी, अतनु दास, प्रवीण जाधव और तरुणदीप राय की तीरंदाजी टीम का जापान के मेजबान शहर कुरोबे में गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

जापान की राजधानी पहुंचने पर खिलाड़ियों ने शूट करवाई तस्वीरें

टेबल टेनिस टीम, जिसमें शरत कमल, जी. साथियान, मनिका बत्रा और सुतीर्थ मुखर्जी शामिल हैं, को हनेडा हवाई अड्डे पर साजन प्रकाश, श्रीहरि नटराज और माना पटेल की तैराकी टीम के साथ देखा गया। पीवी सिंधु, बी साई प्रणीत, चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रैंकी रेड्डी की बैडमिंटन टीम ने हवाई अड्डे पर अपनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद थम्प्सअप के निशान के साथ तस्वीरें खिंचवाईं।

