आज के दिन इमरान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बनाया था विश्व विजयी, अकरम ने किया ट्वीट

नई दिल्ली : पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) ने 1992 में पहली बार एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता था। इस टीम का नेतृत्व वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के हाथों में था। बता दें कि विश्व कप के पांचवें संस्करण का फाइनल मुकाबला आज ही के दिन खेला गया था। लेकिन बता दें कि एक समय ऐसा था कि इस विश्व कप के लीग मुकाबले में ही पाकिस्तान बाहर होने की कगार पर थी। किस्मत से सेमीफाइनल में पहुंची और विश्व कप ले उड़ी। इस जीत को याद करते हुए वसीम अकरम (Wasim Akram) ने ट्वीट भी किया है।

28 years ago Pakistan won its first World Cup!A match in the peak of a remarkable cricket era.Since then we have seen triumphs & tragedies,loss & growth, cricketers turned into coaches & commentators & seen Captains become leaders. Pakistan will always be Strong on&off the field pic.twitter.com/bLC5suNRDG