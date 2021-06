जब भी भारतीय क्रिकेट की ऐतिहासिक पारियों की बात होती है तो वर्ल्ड कप में कपिल देव की 175 रनों की पारी का जिक्र जरूर होता है, जिसने भारतीय क्रिकेट में एक नया इतिहास रचा था। कपिल देव ने यह ऐतिहासिक पारी आज ही के दिन 38 साल पहले खेली थी। अगर इस मैच में भारतीय टीम हार जाती तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती, लेकिन कपिल आए और उन्होंने ऐसी तूफानी पारी खेली कि वह यादगार बन गई। उन्होंने इस मैच से भारतीय क्रिकेट को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। भारत ने वर्ष 1983 में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीतकर सबको चौंका दिया था। उस वक्त भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव थे।

कपिल देव ने जड़ा था शतक

1983 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे और भारत के बीच मैच खेला जा रहा था। करो या मरो के इस मुकाबले में कपिल देव ने भारत की ओर से वनडे क्रिकेट का पहला शतक जड़ा थ। कपिल देव ने इस मैच में 175 रनों की तूफानी पारी खेली थी। यह उस समय वनडे फॉर्मेट में किसी भी बल्लेबाज की सबसे बड़ी पारी थी। जब टीम इंडिया इंग्लैंड गई थी तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकती है।

#OnThisDay in 1983:



Leading from the front, @therealkapildev went berserk at Tunbridge Wells & slammed 175* off 138 balls against Zimbabwe in the 1983 World Cup! 👏👏#TeamIndia🇮🇳 pic.twitter.com/GNZ2uNomS0