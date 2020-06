Sushant Singh Rajput की आत्महत्या से पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट जगत में भी शोक

नई दिल्‍ली : महज 34 साल की उम्र में सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने रविवार को यह दुनिया छोड़ दी। उन्‍होंने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में आत्‍महत्‍या कर ली। उनके निधन की खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध है। सुशांत की मौत से न सिर्फ बॉलीवुड में शोक की लहर है, बल्कि क्रिकेट जगत भी उतना ही उदास है। वह क्रिकेट जगत में कितने लोकप्रिय थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत के तमाम दिग्गज क्रिकेटरों के साथ-साथ पाकिस्तान और इंग्लैंड से भी उनके लिए शोक संदेश आ रहे हैं।

धोनी की बायोपिक के कारण वह क्रिकेटरों में हो गए थे लोकप्रिय

सुशांत ने अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म काय पो चे (Kai po che) की थी। यह फिल्म भी क्रिकेट पर आधारित थी। इस सुपरहिट फिल्म में उन्होंने क्रिकेट कोच (Cricket Coach) की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन की जो सबसे बड़ी फिल्म की, वह भी क्रिकेट पर ही आधारित थी। वह फिल्म टीम इंडिया (Team India) के कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी (Captain cool Mahendra Singh Dhoni) की बायोपिक थी। एमएस धोनी : द अनटोल्ड स्टोरी (MS Dhoni : The untold story) में महेंद्र सिंह धोनी का किरदार अदा कर वह दुनियाभर के क्रिकेटरों में लोकप्रिय हो गए थे। इस कारण उनके निधन पर न सिर्फ भारतीय क्रिकेटर, बल्कि पाकिस्तान, इंग्लैंड के क्रिकेटर भी शोक संवेदना वयक्त कर रहे हैं।

ईशा गुहा ने बताया बेहतरीन व्यक्ति

सुशांत के मौत की खबर जैसे ही भारतीय मूल की इंग्लैंड की दिग्‍गज महिला क्रिकेटर और क्रिकेट कमेंटेटर ईशा गुहा (Isa guha) को लगी, वह स्तब्ध रह गईं। इस पूर्व इंग्लिश खिलाड़ी ने ट्वीट कर लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत बेहतरीन व्‍यक्ति थे। वह उनके परिवार के लिए संवेदना व्‍यक्‍त करती हैं।

No no no no no!!!! He was such a beautiful soul and kind human. Thoughts and condolences to his family 🌹🌹❤️❤️#ripsushantsinghrajput — Isa Guha (@isaguha) June 14, 2020

शोएब मलिक और अख्तर ने भी किया ट्वीट

सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर सुनकर पाकिस्‍तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्‍तर (Shoaib Akhtar) ने कहा कि सुशांत के जाने से वह बहुत दुखी हैं। उन्होंने ट्विटर पर आगे लिखा कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को सही से एमएस धोनी की फिल्‍म में देखा था। वह बहुत ही मेहनती युवा व्‍यक्ति थे। वहीं सानिया मिर्जा (Sania Mirza) के पति और पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) के अनुभवी हरफनमौला शोएब मलिक (Shoaib Malik) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली, यह सुनकर उन्हें हैरानी हुई। जिंदगी एक खूबसूरत लंबी पारी हैं। 34 साल जाने की उम्र नहीं है।

Very sad to hear about such a precious loss of life. I had seen #SushanthSinghRajput's perfect portrayal of #MSDhoni. He was a very hardworking young man. pic.twitter.com/1lcd1ZDRUu — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) June 14, 2020

- Shocked to hear about Shushant Singh commiting suicide, life is a long beautiful inning, 34 was not the age to let go, may your soul rest in peace #ShushantSinghRajput (1986-2020) gone too soon. — Shoaib Malik 🇵🇰 (@realshoaibmalik) June 14, 2020

बचपन से क्रिकेटर बनना चाहते थे सुशांत

सुशांत का क्रिकेट से गहरा लगावा था। वह बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहते थे और एक उम्र तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में खेले भी। इसके बाद परिवार की स्थिति के कारण वह इंजीनियरिंग करने चले गए और उसकेक बाद बॉलीवुड में कदम रखा। सुशांत के क्रिकेटर होने के कारण ही उन्हें धोनी की बायोपिक में काम करने में कोई परेशानी नहीं हुई।