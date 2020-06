Pakistan Cricket Board ने अपने देश का नाम लिखा गलत, हो गया ट्रोल

नई दिल्‍ली : कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण मार्च महीने से क्रिकेट पूरी तरह ठप पड़ गया था। अगर सबकुछ योजननानुसार रहा तो 10 दिन के भीतर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हो जाएगी। आठ जुलाई से इंग्‍लैंड और वेस्‍टइंडीज (ENG vs WI) के बीच तीन टेस्ट की सीरीज शुरू होने जा रही है। कोरोना ब्रेक के बाद इंग्लैंड में खेली जाने वाली इस पहली अंतरराष्ट्रीय सीरीज के बाद दूसरी इंटरनेशनल सीरीज भी यहीं खेली जाएगी। वेस्टइंडीज से टेस्ट सीरीज (Test Series) खेलने के बाद जुलाई के अंत से इंग्लैंड पाकिस्तान (ENG vs PAK) के साथ तीन टेस्‍ट और 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच की सीरीज खेलेगा। इसके लिए पाकिस्तान के 20 खिलाड़ियों का दल इंग्लैंड पहुंच चुका है। इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (Pakistan Cricket Board) ने एक बड़ी गलती कर दी, जिसके कारण सोशल मीडिया पर उसकी जमकर खिंचाई हो रही है।

पीसीबी ने लिखी पाकिस्तान की स्पेलिंग गलत

पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) 28 जून को इंग्‍लैंड के लिए रवाना हुई और उसी दिन देर रात वहां पहुंच गई। पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अपनी राष्ट्रीय टीम की तस्‍वीर शेयर कर इंग्‍लैंड के लिए उड़ान भरने की खबर दी। मगर एक टाइपो एरर के कारण वह अपनी भद्द पिटवा बैठा। पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल पर खिलाड़ियों की तस्‍वीर शेयर कर लिखा- पाकिस्‍तान टीम इंग्‍लैंड के लिए रवाना होती हुई, मगर वह अपने देश की नाम की स्पेलिंग गलत लिख बैठे। इसके बाद सोशल मीडिया पर तुरत यह ट्वीट वायरल हो गया और लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ट्रोल करना शुरू कर दिया।

🛬 Pakistan men's team has arrived in England for their upcoming series that's due to begin on 30 July.#ENGvPAK pic.twitter.com/yexvA20e10