नई दिल्ली: कश्मीर के लिए पाकिस्तान पिछले कई दशकों से भारत से लड़ाई लड़ रहा है। जंग हो या फिर आतंकवाद, पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियाने के लिए कई हथकंडे आजमाए हैं, लेकिन उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तानी आए दिन कश्मीर को हासिल करने का ऐसा ख्वाब देखते हैं, जो कभी पूरा नहीं हो सकता। ऐसे में वो सोशल मीडिया पर कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताने की गलती कई बार कर चुके हैं।

वहाब रियाज ने कश्मीर को बताया पाकिस्तान का

इस बार ऐसी गलती एक पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कर दी है। जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलने वाले वहाब रियाज ने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया है। दरअसल, शुक्रवार को वहाब रियाज ने पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान दिवस की शुभकामनाएं दी। वहाब रियाज ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया है। वहाब के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय यूजर्स ने उन्हें खूब खरी-खोटी सुनाई है।

पाकिस्तान दिवस की शुभकामनाएं दे रहे थे वहाब रियाज

वाहाब रियाज ने इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा, “पाकिस्तानी होने की भावना को महसूस करना बहुत ही अतुलनीय है। हर पाकिस्तान दिवस पर हमें एक और मौका मिलता यह दिवस मनाने का और हम देखते हैं कि हम कौन हैं और अपने प्यारे देश के लिए हमें क्या काम करना है। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को अपनी दया और हमेशा सुरक्षित रखे, आमीन। लॉन्ग लिव पाकिस्तान।”

यूजर्स ने दिया लताड़

वाहाब के इस ट्वीट का मुंहतोड़ जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा है कि सभी पाकिस्तानियों को पाकिस्तान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वाहाब रियाज़ आप क्रिकेट के एक अच्छे छात्र हो सकते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि आपका भूगोल अच्छा नहीं है। अच्छा होगा कि इसे जल्दी से सुधार लें ताकि पाकिस्तान के लिए आपकी इच्छा एक असामयिक मौत न हो।

The feeling of being a Pakistani is actually matchless. Every #pakistanday we live to see is another chance to celebrate who we are and what to work for our beloved country. May Allah keep our Pakistan under the shadow of His Mercy and safe forever Ameen



Long Live Pakistan 💚 pic.twitter.com/CUeVO76NbW