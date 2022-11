PAK vs ENG: दूसरी बार चैम्पियन बनने उतरेंगे इंग्लैंड और पाकिस्तान, जानें कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकते हैं फ़ाइनल मैच

Pakistan vs England t20 world cup 2022 a> Final कब है पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुकाबला?

पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुकाबला 13 नवंबर यानी रविवार को है।



Pakistan vs England T20 world cup 2022 Final कहां खेला जाएगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मैच?

पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुकाबला मेलबर्न में खेला जाएगा।



Pakistan vs England T20 world cup 2022 Final कब शुरू होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला?

पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से है। टॉस एक दोपहर 1:00 बजे होगा।



Pakistan vs England T20 world cup 2022 Final कौन से टीवी चैनल पर प्रसारित होगा मैच?

टी20 वर्ल्ड कप के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।



Pakistan vs England T20 world cup 2022 Final फोन या लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?

इस मैच की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में डिज्नी प्लस हॉटस्टार (Disney+ Hotstar) एप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.amarujala.com पर भी पढ़ सकते हैं।



Pakistan vs England T20 world cup 2022 Final फ्री में कैसे देखें मैच?

डीडी फ्री डिश में इस मैच का प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर किया जा रहा है। डीडी स्पोर्ट्स चैनल के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। ऐसे में आप बिना कोई पैसा दिए यह मैच देख सकते हैं।