पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने दी दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि, कहा-हमारे दिलों में रहेंगे

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। दिलीप कुमार की पिछले काफी समय से तबीयत खराब चल रही थी। पिछले आठ दिनों से वे हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे। बुधवार को उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन से दुनिया भर में उनके फैंस शोक में हैं। बॉलीवुड कलाकारो, राजनेताओं सहित खेल जगत के लोग भी दिलीप कुमार के निधन से दुखी हैं। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भी दिलीप कुमार के निधन पर दुख जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।

अफरीदी ने यह लिखा ट्वीट में

शाहिद अफरीदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 'वास्‍तव में हम अल्‍लाह के हैं और उनके लिए हम लौट आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से मुंबई तक और दुनियाभर में यूसुफ खान साहब के फैंस के लिए यह बड़ा नुकसान है। वह हमारे दिलों में रहेंगे। सायरा बानो साहिबा के लिए गहरी संवेदना है।' शाहिद अफरीदी के अलावा पीएम मोदी सहित कई अन्य राजनेताओं ने भी दिलीप कुमार के निधन पर दुख जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।

यह भी पढ़ें— जब अफरीदी को लगी थी गौतम गंभीर की कोहनी, उलझ पड़े थे दोनों खिलाड़ी

Indeed to Allah we belong and to Allah we shall return.

A huge loss for Yousuf Khan sahib's fans from KPK to Mumbai and across the globe. He lives on in our hearts. Deepest condolences to Saira Banu sahiba. #DilipKumar pic.twitter.com/T51NelBl6O