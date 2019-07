इमाम उल हक फंस गए #MeToo में, सोशल मीडिया पर लड़की ने शेयर कर दी आपत्तिजनक फोटो और चैट

लाहौर। पाकिस्तान के युवा खिलाड़ी इमाम उल हक एक कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। दरअसल, इमाम उल हक पर एक लड़की ने मीटू के तहत अवैध संबंध रखने के आरोप लगाए हैं। इस लड़की ने सोशल मीडिया पर इमाम उल हक के साथ की गई चैट के कुछ फोटोज भी शेयर किए हैं।

इमाम पर लगा कई अफेयर चलाने का आरोप

आरोप लगाने वाली लड़की का कहना है कि इमाम के कई लड़कियों से नाजायज संबंध रहे हैं और उन्होंने धोखा दिया है। लीक हुए चैट में पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज एक लड़की से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वह शादी से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ चैट्स में, इमाम लड़की को "बेबी" कहकर बुलाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरे चैट में इमाम लड़की के साथ संबंध तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हुई इन तस्वीरों की पुष्टि हम नहीं करते हैं।

Women are in no way objects and should not be treated that way. pic.twitter.com/X1jdh15B2g

आरोप निकले सच तो होगी कड़ी कार्रवाई

अभी इस पूरे मामले पर इमाम उल हक की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगर इमाम पर लग रहे आरोप सच निकले तो आने वाले दिनों में उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। पीसीबी से लेकर इमाम उल पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। पाकिस्तान का ये युवा खिलाड़ी अभी अपने करियर के सबसे अच्छे दौर से गुजर रहा है। हाल ही में खत्म हुए वर्ल्ड कप में इमाम उल हक ने शानदार बल्लेबाजी की थी। बांग्लादेश के खिलाफ इमाम उल हक ने 100 रन की पारी खेली थी।

इमाम उल हक का करियर

इमाम उल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अब तक 10 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। इस दौरान इमाम ने 19 पारियों में 47.5 के स्ट्राइक रेट से 483 रन बनाए हैं। टेस्ट मैचो में इमाम के नाम 3 अर्धशतक मौजूद है। वहीं वनडे में इमाम ने 36 मैच खेलते 1692 रन बनाए हैं। इस दौरान इमाम ने 6 अर्धशतक और 7 शतक लगाए हैं। वनडे में इनका सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर 151 रन है।

Can't marry you but I love you. I want to see you come here but ofcourse I will not marry you. Are girls joke to you Mr imam -ul-Haq ? @ImamUlHaq12 https://t.co/U4BM4kGMAU