ऋषभ पंत चोटिल होकर मुंबई के पहले वनडे मैच से बाहर, केएल राहुल ने संभाली कीपिंग की जिम्मेदारी

मुंबई : टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे पहले मैच से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी आज तीसरे नंबर पर उतर कर 47 रन की अहम पारी खेलने वाले बल्लेबाज केएल राहुल संभाल रहे हैं। बीसीसीआई ने भी पंत के बाहर होने की पुष्टि कर दी है। ट्वीट कर जानकारी दी कि बल्लेबाजी करते समय उनके हेलमेट पर एक गेंद लगी थी। इसके बाद से उन्हें निगरानी में रखा गया है। इसी कारण इस मैच में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी केएल राहुल संभाल रहे हैं, जबकि स्थानापन्न क्षेत्ररक्षक के रूप में टीम इंडिया के साथ मनीष पांडेय मैदान में उतरे।

