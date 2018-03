नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका बीच जारी टेस्ट सीरीज एक बार फिर विवादों में आ गई है। खिलाडियों के खराब व्यव्हार के चलते ये सीरीज लगातार विवादों में बानी हुई है। पहले टेस्ट में ही दक्षिण अफ्रीकी विकेटकीपर क्विंवटन डि कॉक और ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर के बीच जबर्दस्त भिड़ंत देखने को मिली। इसके बाद दूसरे मैच के दौरान मैदान पर रबाडा और ऑस्ट्रलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ के बीच नोक-झोक हुई। जिसके कारण रबाडा को बैन भी किया गया था। लेकिन बाद में उन पर से बैन हटा दिया गया। वहीँ तीसरे टेस्ट के पहले दिन वार्नर एक दक्षिण अफ़्रीकी फैन से जा भिड़े थे अब ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पेट कमिंस मैदान पर कुछ ऐसा कर गए जिसके बाद उन पर बैन लग सकता है।

#SAvAUS Pat Cummins could be in trouble here. Stands on the ball "accidentally on purpose" as @GraemeSmith49 points out pic.twitter.com/FDLa6joXG8