PCB ने Younis Khan को बनाया बल्लेबाजी कोच, Mustaq Ahmad को मिली स्पिन सलाहकार की जिम्मेदारी

लाहौर : इंग्लैंड दौरे (England Tour) पर पाकिस्तान के क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मध्यक्रम के दिग्गज पूर्व बल्लेबाज यूनिस खान को नया बल्लेबाजी कोच (Batting Coach Younis Khan of Pakistan) नियुक्त किया गया है। वहीं दिग्गज पूर्व लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद (Mustaq Ahmed) को स्पिन गेंदबाजी सलाहकार और मेंटर (Spin Bowling Coach and Mentor of Pakistan) की भूमिका दी है। बता दें कि पीसीबी ने इन दोनों पूर्व दिग्गजों को यह भूमिका फिलहाल सिर्फ इंग्लैंड दौरे के लिए दी है। अगर टीम के साथ इनका अच्छा रहा तो वह आगे भी इस भूमिका में नजर आ सकते हैं।

यूनिस खान ने कहा चुनौती स्वीकार है

यूनिस खान (Younis Khan) ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच बनाए जाने पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उनके लिए यह गर्व की बात है कि उन्हें एक बार फिर अपने देश के लिए काम करने का मौका मिला। यूनिस खान ने कहा कि वह जानते हैं कि इंग्लैंड का दौरा काफी चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है और वह इस चुनौती को स्वीकार करते हैं।

पीसीबी ने जताई खुशी

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ वसीम खान ने यूनिस खान और मुश्ताक अहमद की नियुक्ति पर खुशी जताते हुए कहा कि इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तान की टीम में काफी युवा टीम में रहेंगे। इन दोनों का साथ मिलने से उनमें आत्मविश्वास आएगा और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा।

PCB have announced the appointments of Younis Khan as batting coach and Mushtaq Ahmed as spin-bowling coach and mentor for Pakistan's upcoming tour of England #ENGvPAK