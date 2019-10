पीसीबी ने दागी क्रिकेटर सलमान बट को दी जन्मदिन की बधाई तो भड़के प्रशंसक

लाहौर : पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दागी क्रिकेटर सलमान बट आज अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इस बात पर पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स पीसीबी से नाराज हो गए और उन्हें जमकर खरी-खोटी सुना डाली।

स्पॉट फिक्सिंग में प्रतिबंधित हैं सलमान

बता दें कि सलमान बट पर स्पॉट फिक्सिंग मामले में 10 साल का प्रतिबंध लगा हुआ है। जिस वक्त उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की थी, तब वह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे और इस कारण पाकिस्तानी टीम तथा पीसीबी की विश्व क्रिकेट जगत में काफी किरकिरी हुई थी। इसी मामले में तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर पर भी प्रतिबंध लगा था। ये दोनों अपनी प्रतिबंध की अवधि पूरी कर चुके हैं, लेकिन सलमान बट अभी तक क्रिकेट से निलंबित हैं।

फिक्सिंग मामले में जेल जा चुके हैं सलमान

2010 में इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान पर पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले गए एक टेस्ट मैच के दौरान यह मामला सामने आया था। उस वक्त सलमान बट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे। बट के साथ मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर भी इस फिक्सिंग में शामिल थे। सलमान इस मामले में ढाई साल जेल भी काट चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से कुल 33 टेस्ट, 78 वनडे और 24 टी-20 मैच खेले हैं।

135 appearances for Pakistan

5,209 runs in international cricket

3 centuries in Tests | 8 centuries in ODIs



Happy birthday @im_SalmanButt pic.twitter.com/1MGVl9lkJ7