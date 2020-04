PCB ने Umar Akmal पर लगाया लंबा प्रतिबंध, जाने क्या है मामला

नई दिल्ली : पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) के मध्यक्रम के बल्लेबाज उमर अकमल (Umar Akmal) को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। अकमल को ये सजा पीसीबी की अनुशासनात्म कमेटी के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस फजल ए मेरान चौहान ने सुनाया।

Batsman Umar Akmal handed three-year ban (on corruption charges) from all forms of cricket by Chairman of the Disciplinary Panel Mr Justice (retired) Fazal-e-Miran Chauhan: Pakistan Cricket Board (PCB) pic.twitter.com/kYxf4xvO6u