पीटरसन को लगता था आसिफ से डर, स्पॉट फिक्सिंग ने बरबाद किया करियर

लंदन : इंग्लैंड के पूर्व और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माने जाने वाले केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने बताया कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ से उन्हें डर लगता था। इसके अलावा उन्होंने विदेश में रह रहे पाकिस्तानियों से यह अपील की कि इस समय कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसे में वह आगे आकर प्रधानमंत्री राहत कोष में डोनेट करें।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की तारीफ की

पीटरसन ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इमरान खान की तारीफ करते हुए कहा कि वह इस मौजूदा संकट में बेहतर तरीके से अपने देश का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्हें लोगों की मदद की जरूरत है। पीटरसन ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर कहा कि वह इस गंभीर स्थिति में पाकिस्तान की थोड़ी मदद करने की उम्मीद कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि दुनियाभर के लोग पाकिस्तान में अपना योगदान दे रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की राहत का समर्थन करने के लिए विदेशों में रह रहे सभी पाकिस्तानियों से यह उनका सिर्फ अनुरोध है।

आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं इमरान

केविन पीटरसन ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आगे बढ़कर अपने देश का नेतृत्व कर रहे हैं। आप लोग पीएम राहत कोष में डोनेट कर उनकी मदद करें। बता दें कि पाकिस्तान में अब तक कोरोना वायरस से 5,000 ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 93 लोग इस महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं।

आसिफ को बताया खतरनाक गेंदबाज

इससे पहले पीटरसन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड कर कहा था कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ की गेंदों को खेलने में वह खुद को असहज महसूस करते थे। पीटरसन ने कहा कि उन्होंने अपने करियर में कई कई गेंदबाजों को खेला है, लेकिन पीटरसन ने उन्हें सबसे ज्यादा परेशान किया। उन्हें नहीं पता था कि आसिफ को कैसे खेलना है। जब स्पॉट फिक्सिंग के कारण आसिफ को बैन कर दिया गया, तब वह बेहद खुश हुए थे।

I think there’s plenty batters around the world that were happy he got banned!

He was the best I faced!

I had no idea against him! https://t.co/AoN2xN2oX1