सेमीफाइनल में हार के बाद फीजिओ और फ़िटनेस कोच ने छोड़ा टीम इंडिया का साथ

नई दिल्ली। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 ( Cricket World Cup 2019 ) के सेमीफाइनल में हार के बाद भारतीय टीम ( Team India ) विश्व कप की रेस से बाहर हो गई है। अभी फैंस इस मैच में मिली हार से उभरे भी नहीं थे कि एक और चौकाने वाली खबर आई है। विश्व कप में टीम इंडिया के अच्छे प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाने वाले 2 सपोर्ट स्टाफ ने अपना पद छोड़ दिया है। विश्व कप में लगातार चोटिल हो रहे भारतीय खिलाड़यों का ध्यान रखने वाले फीजियो पैट्रिक फरहार्ट और फिटनेस कोच शंकर बासु अब टीम के साथ नजर नहीं आएंगे।

दोनों ने करार को आगे बढ़ाने की सहमति नहीं दी

एक अंग्रेजी अखबार की खबर के अनुसार टीम के फीजियो पैट्रिक फरहार्ट का वर्ल्ड कप तक का करार था। इनके अच्छे काम को देखते हुए BCCI इनके करार को बढ़ाना चाहती थी। लेकिन दोनों ने टीम के साथ करार को बढ़ाने की सहमति नहीं दी।

स्विंग के महारथी भुवनेश्वर कुमार से थर-थर कांपते हैं बल्लेबाज

सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हार पर दुख जताया

सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हार के बाद फीजियो पैट्रिक फरहार्ट ने ट्वीट करके बताया कि टीम के साथ मेरा आज आखिरी दिन था। अपने आखिरी दिन में दिल तोड़ने वाली हार पर उन्होनें दुख जताते हुए कहा कि हमारा प्रदर्शन ऐसा नहीं रहा जैसा मैंने सोचा था। अपने ट्वीट में पैट्रिक फरहार्ट ने चार साल तक टीम इंडिया के साथ जुड़े रहने रहने के लिए बीसीसीआई का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने टीम इंडिया और सपोर्ट स्टॉफ को भविष्य के शुभकामनाएं भी दीं।

महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास के सवाल पर विराट कोहली का जवाब, कहा-मुझे जानकारी नहीं

Whilst my last day with the team did not turn out as I wanted it to, I would like to thank @BCCI for the opportunity to work with the team for the last 4 years. My best wishes to all of the players and support staff for the future #TeamIndia