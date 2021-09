IND vs ENG Oval Test: जारवो ने एक बार फिर की मैदान में घुसपैठ, इंग्लिश खिलाड़ी को दिया धक्का, सहम गया बल्लेबाज

IND vs ENG Oval Test: भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। भारत ने पहली पारी में 191 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड की मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। लेकिन इस बीच मैदान पर एक ऐसी घटना हुई जिसे देखकर मैदान में मौजूद खिलाड़ी हक्के—बक्के रह गए। दरअसल एक दर्शक बीच मैदान में घुसकर इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो को गेंदबाजी करने लगे और इस दौरान ओली पोप को भी जोरादार धक्का मारा।

यूं चला पूरा घटनाक्रम

इंग्लिश फैन जारवो ने भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में बीच मैदान पर घुसकर सबकों चौका दिया। दरअसल, शुक्रवार के दिन जारवो उस समय मैदान में घुस आए जब इंग्लैंड बल्लेबाजी कर रही थी। वह अचानक मैदान में घुस आया और पिच की तरफ तेजी से भागा। वो बॉलिंग करने के अंदाज में दौड़ा। उस समय भारतीय तेज गेंदबाज उमेश यादव बॉलिंग ट्रैक पर थे। सामने बल्लेबाजी कर रहे थे जॉनी बेयरस्टो और नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे ओली पोप।

Jarvo again!!! Wants to bowl this time 😂😂#jarvo69 #jarvo #ENGvIND #IndvsEng pic.twitter.com/wXcc5hOG9f