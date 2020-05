स्टेडियम में दर्शकों को लाने की है योजना, Social Distancing भी अपनाया जाएगा

लंदन : कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण करीब-करीब पूरी दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति है और खेल प्रतियोगिताएं बंद है। हालांकि अगर भारत की बात करें तो लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेस और क्रिकेट स्टेडियम (Cricket Stadium in Lockdown) सिर्फ खिलाड़ियों के निजी अभ्यास के लिए खोला गया है। स्टेडियम में दर्शकों के आने की सख्त मनाही है, लेकिन इंग्लैंड का ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट मैदान (Old Traford Cricket Stadium) लॉकडाउन के बाद खेल शुरू होने पर स्टेडियम में दर्शकों को लाने की योजना बना रहा है। लेकिन इस दौरान वह सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing in Stadium) का पूरा ख्याल रखेगी।

Yuvraj Singh ने कहा, देश को दो-दो World Cup दिलाए, इसके बावजूद अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया

इंग्लैंड में है सभाओं पर रोक

लंकाशर क्रिकेट क्लब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेनियल गिडने ने यह जानकारी दी कि वह खेल शुरू होने पर स्टेडियम में दर्शकों को लाने की योजना पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 26,000 है और इस स्टेडियम में अधिकतम 2000 दर्शकों को आने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। बता दें कि इस समय इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर सभा करने रोक है। इसके साथ ही सरकार ने सभी तरह के खेल और प्रशिक्षण सुविधाओं पर भी रोक लगा रखी है।

Rohit Sharma ने बताया अचानक बीच सत्र में क्यों मिली थी उन्हें Mumbai Indians की कप्तानी

सितंबर ते क्रिकेट शुरू होने की उम्मीद

गिडने ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह या सितंबर में इंग्लैंड में दर्शकों के बिना घरेलू क्रिकेट शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा सीमित दर्शकों के साथ भी कर सकते हैं। गिडने कहा कि ऐसी स्थितियों में कई बार आप नकारात्मक हो जाते हैं, लेकिन जब वह ऐसी बातें कर रहे हैं तो इस वक्त सकारात्मक हैं। गिडने ने जोर देकर कहा कि वह ऐसी कोई बात नहीं कह रहे, जो सुरक्षा के लिहाज से संभव ना हो।