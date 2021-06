कोराना महामारी की वजह से पाकिस्तान सपर लीग को मार्च में स्थगित कर दिया गया था। अब इसके बचे हुए मैच यूएई में खेले जा रहे हैं। हाल ही पाकिस्तान सुपर लीग में दो खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। इसके बाद मैदान पर माहौल अलग हो गया और बीच बचाव करने के लिए टीम के अन्य खिलाड़ियों को आना पड़ा। यह मामला पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के होने वाले दामाद शाहीन शाह अफरीदी से जुड़ा है। पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच में शाहीन शाह अफरीदी और सरफराज अहमद के बीच बहस हो गई। दोनों के बीच तू-तू-मैं-मैं इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने आकर बीच बचाव किया।

क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स के बीच मैच में हुआ ऐसा

दरअसल, पाकिस्तान सुपर लीग मेंं क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के बीच मुकाबला चल रहा था। मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज बैटिंग कर रहे थे। वहीं शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर्स की तरफ से बॉलिंग कर रहे थे। इस मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 18 रन से हरा दिया। हालांकि मैच के दौरान सरफराज और शाहीन आपस में उलझते नजर आए। इसके बाद सरफराज के बैटिंग पार्टनर हसन खान और लाहौर कलंदर्स के अन्य खिलाड़ियों ने दखल देकर मामला शांत कराया।

An exchange of words between @SarfarazA_54 and @iShaheenAfridi



Who do you think, was at the wrong side? 🤔#MatchDikhao #Sarfaraz #ShaheenAfridi #LQvQG #PSL6pic.twitter.com/iNbyN0d8wz