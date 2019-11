अश्विन ने छोड़ा किंग्स इलेवन पंजाब का साथ, IPL 2020 में खेलते हुए नजर आएंगे इस टीम से

नई दिल्ली। आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) 2020 से पहले किंग्स इलेवन पंजाब की टीम में एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। दरअसल, टीम के पूर्व कप्तान आर अश्विन ने किंग्स इलेवन का साथ छोड़ दिया है। बीसीसीआई ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि अश्विन अब पंजाब की टीम से खेलते हुए नजर नहीं आएंगे।

दिल्ली कैपिटल्स से खेलते हुए नजर आएंगे अश्विन

अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अश्विन कौन सी टीम से खेलते हुए नजर आएंगे? बीसीसीआई के सचिव जय शाह की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि आर अश्विन आईपीएल के अगले सीजन में पंजाब की जगह दिल्ली कैपिटल्स की टीम से खेलते हुए नजर आएंगे। जय शाह ने कहा है कि किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच रविचंद्रन अश्विन को लेकर ट्रेड सफल हो गई है। खबर थी कि अश्विन के बदले में दिल्ली की टीम ट्रेंट बोल्ट और जगदीश सुचित को पंजाब की टीम को दे सकती है, लेकिन इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है।

The only page you've waited to hear this from 😉



🚨 Welcome to #DelhiCapitals, @ashwinravi99 🚨



We can't wait to watch the Spin King 👑 in #DC colours!#WelcomeAshwin #ThisIsNewDelhi #DelhiCapitals pic.twitter.com/Sg0RcLv0eX