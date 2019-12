केएल राहुल हार्दिक पांड्या से बोले, वह और पूरी टीम कर रही है उनका इंतजार

मुंबई : विंडीज के खिलाफ मुंबई में खेले गए तीसरे टी-20 मैच के दौरान स्टेडियम में नीता अंबानी के साथ बैठकर मैच देखते नजर आए थे टीम इंडिया के स्टार हरफनमौला हार्दिक पांड्या। मैच के उन्होंने केएल राहुल से ऑन स्क्रीन बात भी की। इस वीडियो को बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर डाला है। इस मैच में टीम इंडिया की तरफ से सर्वाधिक 91 रन बनाने वाले केएल राहुल ने हार्दिक से कहा कि पूरी टीम आपकी वापसी का इंतजार कर रही है। बता दें कि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के बीच अच्छी बॉन्डिंग है। यह दोनों साथ में कॉफी विद करण में गए थे। वहां पर महिलाओं के बारे में हार्दिक के दिए विवादित बयान के कारण इन दोनों को क्रिकेट से निलंबन भी झेलना पड़ा था।

रोहित का बड़ा रिकॉर्ड, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 400 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने

चोट से उबर रहे हैं हार्दिक

बता दें कि हार्दिक पांड्या इन दिनों पीठ की चोट से उबर रहे हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले लंदन में सर्जरी भी कराई थी। कुछ दिन पहले ही उन्होंने उम्मीद जताई थी कि न्यूजीलैंड दौरे तक वह टीम इंडिया में वापसी कर लेंगे। बुधवार को मैच जीतने के बाद राहुल मैदान पर हार्दिक से बात करते हुए उनके सवालों का जवाब दे रहे थे।

राशिद खान से छिनी तीनों फॉर्मेट में कप्तानी, असगर अफगान को दोबारा मिली अफगानिस्तान की कमान

बुमराह की वापसी का भी है इंतजार

राहुल ने हार्दिक से कहा कि उनके बिना ड्रेसिंग रूम खाली-खाली लगता है, खासकर उन्हें। राहुल ने साथ में यह भी कहा कि वह और जसप्रीत बुमराह दोनों टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद है कि आप दोनों चोट से उबरकर जल्द ही वापसी करेंगे। राहुल ने कहा कि टीम के अन्य साथी भी आप दोनों की कमी महसूस कर रहे हैं। टीम के साथियों ने ऑफ कैमरा बातचीत में यह बताया है।

WATCH: What happens when two besties @hardikpandya7 & @klrahul11 reunite at the Wankhede? 😃😃 - by @RajalArora



📹Find out here 👉👉https://t.co/gY6QnhFPst pic.twitter.com/5IuUEWzUQf