IPL 2020 से ठीक पहले Rajasthan Royals को झटका, यह दिग्गज आया कोरोना की चपेट में

जयपुर : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी टीमें 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में होने वाले आईपीएल की तैयारियों में जुटी है और इस महीने के तीसरे सप्ताह में यूएई जाने की योजना बना रही है। इस बीच आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के लिए बुरी खबर आई है। उसके क्षेत्ररक्षक कोच दिशांत याग्निक (Dishant Yagnik) कोविड-19 टेस्ट में पॉजीटिव (Covid-19 test positive) पाए गए हैं। इसकी जानकारी राजस्थान रॉयल्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर की है। दिशांत याग्निक ने भी अपने ट्विटर पर इसकी पुष्टि की है। याज्ञनिक इस समय अपने गृहनगर उदयपुर में हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती होने और 14 दिन क्वांरनटाइन होने की सलाह दी गई है।

राजस्थान रॉयल्स ने किया ट्वीट

राजस्थान रॉयल्स ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर लिखा है कि हमारे फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक कोविड-19 टेस्ट में पॉजीटिव पाए गए हैं। फ्रेंचाइजी ने उनका कोरोना वायरस (Coronavirus) की टेस्टिंग करवाई थी। इसके अलावा आज की तारीख तक फ्रेंचाइजी के बाकी सभी सदस्य कोविड-19 टेस्ट में निगेटिव आए हैं।

Our fielding coach @Dishantyagnik77 has tested positive for COVID-19 in an extra round of testing done by the franchise. All other franchise members have tested negative to date. Full statement below.

दिशांत याग्निक ने भी की पुष्टि

अपने कोरोना पॉजीटिव होने की पुष्टि क्षेत्ररक्षक कोच दिशांत याग्निक ने भी की। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि कोविड टेस्ट में वह पॉजीटिव आए हैं। यदि आप सबमें से कोई पिछले 10 दिनों के भीतर उनके संपर्क में आया है तो कृपा करके वह भी अपना कोविड टेस्ट करा ले। याग्निक ने यह भी लिखा कि यूएई जाने वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम से जुड़ने के लिए उनके दो कोविड टेस्ट निगेटिव आने जरूरी हैं।

Hi all, I hv tested COVID +. Pls get tested if you hv been in contact with me in the last 10 days. In line wd BCCI protocols I will be now quarantining for 14 days. I will then need 2 ngtv tests b4 joining the team @rajasthanroyals in UAE. Thx 4 yr blessings & good wishes!