Rajasthan Royals  ने टॉस जीता, किंग्स इलेवन पंजाब को दी पहले बैंटिंग की चुनौती

नई दिल्ली। आईपीएल 2020 में आज राजस्थान रॉयल्स ( Rajasthan Royals ) और किंग्स इलेवन पंजाब ( Kings XI Punjab ) के बीच अहम मुकाबला है। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर किंग्स इलेवन पंजाब को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित्र किया है। आरआर के कप्‍तान स्‍टीव स्मिथ ने टॉस जीतने के बाद ये फैसला लिया। आरआर के लिए आज यह मैच जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण है।

