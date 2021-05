राजस्थान का यह खिलाड़ी बना चुका है क्रिकेट की दुनिया में अनोखा रिकॉर्ड, 0 रन पर ले चुका है 10 विकेट

नई दिल्ली। कहते हैं क्रिकेट अनिश्चिताओं का खेल है। वाकई इस बात को 4 साल पहले राजस्थान के 15 वर्षीय क्रिकेटर आकाश चौधरी (Akash Choudhary) ने साबित कर दिखाया था। उनसे पहले दुनिया को कोई भी क्रिकेटर ऐसा कारनामा नहीं कर पाया था। दरअसल, भरतपुर जिले के गांव नगला रामरतन के बांए हाथ के गेंदबाज आकाश ने जयपुर ने खेली गई स्वर्गीय भंवर सिंह देवड़ा स्मृति टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता में दिशा अकेडमी की ओर से खेलते हुए 0 रन देकर 10 विकेट चटका कर क्रिकेट की दुनिया में नया इतिहास रच दिया था।

18 साल पहले कुंबले ने किया था ऐसा कारनामा

आकाश चौधरी से पहले टीम के पूर्व कप्तान और स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले ने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी के सभी 10 विकेट लेने का कारनामा किया था। इसके 18 साल बाद आकाश चौधरी ने यह कारनामा कर दिखाया था।

आकाश का अता-पता तक नहीं

जब आकाश ने बिना कोई रन दिए 10 विकेट लेेने का कारनामा किया था जो ऐसा लग रहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम को जल्द एक धांसू स्पिनर मिल जाएगा। लेकिन टीम इंडिया में खेलना दूर की बात है आकाश राजस्थान की रणजी टीम में भी खेलते नजर नहीं आ रहे। कुल मिलाकर 10 विकेट लेने का कारनामा करने के बावजूद भी आकाश गुमशुदा की जिंदगी ही जी रहे हैं।

