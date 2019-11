रजत शर्मा ने दिया DDCA के अध्यक्ष पद से इस्तीफा, बताई ये बड़ी वजह

नई दिल्ली। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि डीडीसीए (DDCA) के अध्यक्ष रजत शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मशहूर पत्रकार रजत शर्मा ने 'हितों' के टकराव के चलते डीडीसीए के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। जानकारी है कि रजत शर्मा के खिलाफ डीडीसीए के निदेशकों ने उनके अधिकार छीन लिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया।

DDCA ने ट्वीट कर दी जानकारी

रजत शर्मा के इस्तीफे की जानकारी डीडीसीए की तरफ से ट्विटर हैंडल पर दी गई है। ट्वीट में लिखा है, "रजत शर्मा ने डीडीसीए के अध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे को एपेक्स काउंसिल को भेज दिया गया है।" आपको बता दें कि रजत शर्मा को पिछले साल जुलाई 2018 में डीडीसीए का अध्यक्ष चुना गया था।

News alert: @RajatSharmaLive has tendered his resignation from the post of President, DDCA with immediate effect and forwarded it to the Apex Council.