लॉकडाउन में रविंद्र जडेजा ने की घुड़सवारी, बीसीसीआई ने दी प्रतिक्रिया, देखें वीडियो

नई दिल्ली : कोरोनावायरस (Coronavirus) के संक्रमण के खतरे के बीच दुनियाभर में तमाम तरह की खेल गतिविधियां बंद है। भारत में 21 दिन का लॉकडाउन है। ऐसे में सभी अपने-अपने घरों में समय बिता रहे हैं। इस बीच टीम इंडिया (Team India) के स्टार हरफनमौला रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) घुड़सवारी करते नजर आए। जडेजा की घुड़सवारी का वीडियो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर इस पर प्रतिक्रिया जताई है।

अपने फॉर्म हाउस में की घुड़सवारी

रविंद्र जडेजा के घुड़सवारी का ये वीडियो देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है तो वह गलत है। यह घुड़सवारी वह अपने फॉर्म हाउस में कर रहे हैं। इसके लिए वह किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं गए हैं।

We know his love for 🐎 and @imjadeja is making sure he spends enough time with his favourites at his farm house.



Stay Home🏡

Stay Safe 💙 #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/mHa8eaPX4V