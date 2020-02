नए दशक में नए तेवर और क्लेवर के साथ सामने आई रॉयल चैंलेंजर्स बैंगलोर, बदला लोगो

बेंगलूरु : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की टी-20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 2020 में बहुत कुछ नया होने जा रहा है। इस बार पहली बार ऑल स्टार मैच खेला जाएगा। वहीं एक चौंकाने वाले फैसले में आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने भी अपना पुराना लोगो बदल दिया है। वह नए दशक में नए लोगो के साथ उतरेगी।

THIS IS IT. The moment you've been waiting for. New Decade, New RCB, New Logo! #PlayBold pic.twitter.com/miROfcrpvo