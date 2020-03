लॉकडाउन पर दिग्गज क्रिकेटरों की प्रतिक्रया, सचिन, गांगुली, कोहली समेत सबने किया समर्थन

नई दिल्ली : मंगलवार की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने 21 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की है। इस पर तमाम दिग्गज क्रिकेटरों की प्रतिक्रिया आई है। सभी ने एक सुर में प्रधानमंत्री के इस कदम का समर्थन किया है। इसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष और टीम इंडिया इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly), वर्तमान कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) भी शामिल हैं। इन सभी ने इस मुश्किल घड़ी में देशवासियों से घर में रहने की अपील की है।

सचिन बोले, एक सरल कार्य लाखों की जान बचा सकता है

इस मौके पर दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी लॉकडाउन के समर्थन में ट्वीट किया। मास्टर ब्लास्टर ने अपने ट्वीट में लिखा- 'सहज चीजें करने में अक्सर कठिन होती हैं, क्योंकि वह निरंतर अनुशासन और दृढ़ संकल्प की मांग करती हैं। माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हमें 21 दिनों तक घर में सुरक्षित रहने को कहा है। यह आसान काम लाखों लोगों की जान बचा सकता है. आइए कोविड-19 के खिलाफ इस युद्ध में हम सब एकजुट हों।'

Simple things are often the hardest to do, because they require consistent discipline & determination.



Hon‘ble PM @narendramodi ji has asked us to #StayHomeStaySafe for 21 days. This simple task can save millions of lives.



Let’s all unite in this war against #COVID19. — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 24, 2020

गांगुली बोले, दुनिया भर के नागरिकों को अपनी सरकार की बात सुननी चाहिए

बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भी लॉकडाउन का समर्थन किया है और आग्रह किया है कि सबलोग घर में रहें। उन्होंने पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वभर के नागरिकों को अपनी सरकार की बातों को सुनना चाहिए। गांगुली ने एक वीडियो संदेश में कहा कि चलो इसे साथ मिलकर लड़ते हैं। हम इस पर काबू पा लेंगे। समझदार बनो। अन्य चीजों की कोशिश मत करो। सरकार का कहना सुनो।'

Let’s fight this together .. we will get over this #corona pic.twitter.com/OTH2iJbPMz — Sourav Ganguly (@SGanguly99) March 24, 2020

विराट और अनुष्का ने की अपील

विराट कोहली ने अपने ट्विटर हैंडल पर हिंदी और अंग्रेजी में देशवासियों से अपील की है कि जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है। पूरा देश 21 दिनों के लिए आधी रात से लॉकडाउन में जा रहा है। मेरा अनुरोध एक ही रहेगा। कृपया घर पर रहें। सभी इसे मानें और युनाइट रहें। इसका एक ही इलाज है। सोशल डिस्टेंसिंग। इसके साथ विराट कोहली अपनी पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें वे दोनों देशवासियों से घर में रहने की अपील करते नजर आ रहे हैं।

These are testing times and we need to wake up to the seriousness of this situation. Please let us all follow what's been told to us and stand united please. It's a plea to everyone 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/75dDlzT6tX — Virat Kohli (@imVkohli) March 25, 2020

तीन हफ्ते की गैरजिम्मेदारी दो दशक पर भारी : अश्विन

टीम इंडिया के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने लॉकडाउनन का समर्थन करते हुए ट्वीट किया कि तीन हफ्ते तक भारतवासी घर पर ही रहें। उन्होंने भारतीय नागिरकों को चेताते हुए कहा कि वह एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि अगले तीन हफ्ते में बरती गई गैरजिम्मेदारी दो दशकों पर भारी पड़ सकती है। बहुत सही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी! अभी हम कुछ और करने की बजाय सिर्फ निर्देशों का पालन करें।

3 weeks it is ... let’s stay indoors India. I repeat the consequences of irresponsible community behaviour over the next 3 weeks could cost us 2 decades. Well done @narendramodi ji. Now let’s follow instructions rather than moaning and giving our own opinions. #coronavirusindia — lets stay indoors India 🇮🇳 (@ashwinravi99) March 24, 2020

हरभजन बोले, 21 दिन जिंदगी के सबसे अहम

अनुभवी स्पिनर हरभजन सिंह ने अंग्रेजी, हिंदी और तमिल में ट्वीट कर कहा कि आने वाले ये 21 दिन हमारे जीवन के सबसे अहम दिन हो सकते हैं। कृपया एक व्यक्ति और एक देश के रूप में जिम्मेदार नागरिक बनें। इस कोरोना को रोकने का हमारे पास एक ही मौका है!