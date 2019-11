एडिलेड में फैन ने रिकी पॉन्टिंग को बना दिया फोटोग्राफर, नजारा देख हर कोई था हैरान, पढ़ें पूरा किस्सा

एडिलेड। अक्सर खिलाड़ियों और सेलिब्रिटिज को देखते ही उनके फैंस सेल्फियां लेने उनके पीछे भागते हैं। आज के सोशल मीडिया युग में ये बात तो आम हो गई है कि कोई खिलाड़ी दिखे तो फोटो खिंचाओ और अपलोड करो। लेकिन, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग के साथ जो हुआ शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। दरअसल, एडिलेड में एक प्रशंसक पॉन्टिंग के पास फोन लेकर पहुंचा। लोगों को यही लगा वो सेल्फी लेने आया है। लेकिन, फिर कुछ अजब ही नजारा देखने को मिला।

क्रिकेटर ने नहीं किया फैन को निराश

दरअसल, वो फैन फोटो तो लेना चाहता था पर पॉन्टिंग के साथ नहीं बल्कि एक महिला एंकर के साथ और इसके लिए उसने क्रिकेटर के हाथ में फोन थमा दिया। फैन ने पॉन्टिंग से गुजारिश की कि वो उन दोनों की फोटो निकाल दें। हालांकि, क्रिकेटर ने भी उनको निराश नहीं किया और बकायदा दोनों की फोटो खींची। आपको बता दें कि यह नजारा - के दौरान सामने आया।

This version of events is.. mostly.. accurate.. 🤦🏻‍♀️ https://t.co/eQ7bHSG9qU