पीसीबी की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी, जानिए कौन-कौनसे खिलाड़ी हुए प्रमोट

नई दिल्ली। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली ने 2021-22 के केंद्रीय अनुबंध में बड़ी छलांग लगाई है और उन्हें केटेगरी ए में शामिल किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने शुक्रवार को केंद्रीय अनुबंध की लिस्ट जारी की। अली के अलावा केटेगरी ए में कप्तान बाबर आजम, उपकप्तान मोहम्मद रिजवान और लेफ्ट ऑर्म तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी भी इस लिस्ट में हैं।

यह खबर भी पढ़ें:—जब धोनी को गुस्सा दिलाना कनेरिया को पड़ गया था भारी, माही ने स्टेडियम के बाहर पहुंचाई थी बॉल

20 खिलाड़ियों से किया अनुबंध

अली पिछले साल चोट के कारण अनुबंध से बाहर रहे थे लेकिन उन्होंने मजबूती से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की। पिछले साल की तुलना में एक कम, कुल 20 खिलाड़ियों को 12 महीने का अनुबंध दिया गया है जो एक जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक रहेगा।

अली के अलावा फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, नोमन अली, इमरान बट्ट, शाहनवाज दहानी और उस्मान कादिर भी लिस्ट में शामिल हैं। अजहर अली कैटेगरी ए से बी में आ गए हैं जबकि सरफराज अहमद और आबिद अली कैटेगरी बी से सी में आ गए हैं।

यह खबर भी पढ़ें:—श्रीलंका दौरे पर आई भारतीय टीम को राणातुंगा ने दूसरे स्तर की टीम करार दिया

📢 PCB announced the list of central contracts for the 2021-22 season 📢



More Details▶️ https://t.co/2OCHbeInuW pic.twitter.com/bO7I6WfBUH