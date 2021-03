VIDEO : युवराज के निशाने पर आए सचिन और ब्रायन लारा, खुलेआम दिग्गजों का उड़ाया मजाक

नई दिल्ली। एक तरफ टीम के पूर्व दिग्गजों क्रिकेटर रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में मैदान पर लौटकर अपने जलवे दिखाए। वहीं दूसरी और मैदान से बाहर भी वे जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। खास तौर पर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) मस्ती का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इस बार युवराज के निशाने पर आए क्रिकेट इतिहास के दो दिग्गज सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा। इस दोनों ही खिलाड़ियों के साथ युवराज ने ट्विटर पर थोड़ी मसखरी की, जिसने भारतीय क्रिकेट फैंस को खुश कर दिया।

Be it riding on the roads or driving on the 🏏 field, wearing a helmet is a must!



Let's not take road safety lightly & always keep safety first by wearing the right helmet.@BrianLara, thanks for helping spread this message mate. 🙂#RoadSafetyWorldSeries pic.twitter.com/1zoW93WdkH